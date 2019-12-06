В Нижнем Новгороде собирают деньги на 800-летие города

Сбор средств на реализацию предложенных жителями проектов по развитию города объявлен на официальном портале 800-летия Нижнего Новгорода.

В пресс-службе губернатора и правительства области объяснили, что сбор идет в формате «некого краудфандинга».

На сайте представлены проекты фестивалей, благоустройства общественных пространств, развития инфраструктуры и другие полезные инициативы горожан. Сами жители Нижнего Новгорода могут поддержать понравившиеся проекты не только лайком, но и рублем.

Такой способ сбора денег неоднозначно встречен общественностью. Политтехнолог Александр Рожков, проводя параллель с возведением на народную копеечку храмов к юбилеям значимых событий в истории страны, сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что когда собирают деньги на строительство храма, это можно понять. Когда собирают деньги для какого-то общественного, но реального проекта, это тоже понятно. Однако собеседник «ЪFM НН» считает недопустимым, когда собирают деньги для того, чтобы их просто собрать, и потом граждане так и не поймут, как они были потрачены, и что получилось, и получится ли вообще что-нибудь из тех проектов, на которые предлагают собрать деньги. По его словам, предыдущий опыт дает основания для сомнений, поскольку находилась тысяча и одна причина, объясняющая, что нет ни конечного результата, ни денег не видно.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что бюджеты Нижегородской области на 2020 год будет бездефицитным. Бюджет Нижнего Новгорода окажется профицитным впервые за последнее десятилетие.