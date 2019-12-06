Цирк готовит номера

Росгосцирк намерен реконструировать свое общежитие в Сочи и открыть в нем гостиницу эконом-класса. Реновация проводится в рамках стратегии развития до 2024 года. Предполагается, что реализация этого и ряда других проектов в регионах выведет госкомпанию на самоокупаемость. Сумму вложений в ремонт общежития в компании не назвали, однако эксперты оценивают ее в размере от 60 до 300 млн руб. в зависимости от масштабов реконструкции.



Росгосцирк планирует отремонтировать свое общежитие в Сочи, а после реконструкции открыть в нем гостиницу эконом-класса, которая войдет в федеральную сеть отелей компании. Называться он будет «Арена». Как сообщает РБК, реновация проводится в рамках стратегии развития до 2024 года. В компании рассчитывают, что реализация проекта выведет госкомпанию на самоокупаемость.

Общежитие Росгосцирка в Сочи расположено в микрорайоне Светлана на ул. Депутатской, 11. Здание постройки 1962 года. Оно уже сейчас работает как гостиница, его общий номерной фонд составляет 80 номеров стоимостью от 350 руб. в сутки за одно место. В основном это трех-четырех и пятиместные номера без удобств.

По словам гендиректора Росгосцирка Владимира Шемякина, по сути, все общежития ведомства уже функционируют как гостиницы. «Все гостиницы требуют ремонта: одни — косметического, другие придется полностью перестраивать. Часть гостиниц — это пристройки к циркам, которые невозможно отделить от зданий», — говорит господин Шемякин. По его словам, изначально эти помещения предназначались для размещения гастролирующих актеров цирка, и после создания сети гостиниц размещение таких гостей останется в приоритете — для них будут предусмотрены льготные условия оплаты.

Господин Шемякин также пояснил, что сейчас госкомпания ведет переговоры с крупными инвесторами, которые заинтересованы в проекте сети гостиниц. Для заключения концессионного соглашения нужно получить согласование Росимущества, Минкультуры, Минфина и других ведомств. Если согласование получено не будет, тогда Росгосцирк планирует провести ремонт за счет федерального бюджета, а после этого передаст сеть под управление оператору.

Известно, что часть средств на проект будет выделена по Федеральной адресной инвестиционной программе, еще часть хотят привлечь за счет частных инвесторов по концессионному соглашению. Сколько будет выделено на реновацию общежития в Сочи, в компании не уточнили. По мнению гендиректора компании Macon Ильи Володько, сумма составит не более 60 млн руб.

«Если говорить о ремонте, он обойдется примерно в 25-30 тыс. руб. на кв. м, то есть приблизительно 700 тыс. руб. на номер», - сказал аналитик.

Гендиректор консалтинговой компании «Советникъ» Максим Орешин говорит, что стоимость реновации может составить более 300 млн руб. в случае полной реконструкции и перестройки объекта. «Если существует необходимость что-то пристраивать или проводить полную реконструкцию, менять кровлю, оснащать номера и и другие помещения современной мебелью и техникой и так далее, то есть проводить какие-то серьезные работы, а не косметический ремонт, сумма вырастает во много раз», - пояснил эксперт. При этом, по его мнению, инвестора под этот проект найти нелегко, поскольку само здание изначально спроектировано как общежитие и не имеет объектов, которые в отелях пользуются спросом у туристов.

Господин Володько говорит, что с одной стороны, гостиничный рынок Сочи достаточно насыщен, а с другой - что качественное и при том доступное предложение будет востребовано. «Учитывая расположение будущего отеля - а он находится в центральной части города, спрос на него появится в том случае, если он действительно будет доступным. В этом случае он может составить конкуренцию хостелам. Если же там будут номера средней или выше средней ценовой категории, спроса не будет»,- говорит эксперт. По его мнению, срок окупаемости этого проекта составит не менее пяти лет.

Елена Рыжкова