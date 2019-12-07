Динамика стоимости аренды жилья в Москве и крупнейших городах России

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|Средние ставки аренды однокомнатных квартир (тыс. руб. в месяц)
|Средние ставки аренды двухкомнатных квартир (тыс. руб. в месяц)
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|Город
|Декабрь 2018 года
|Ноябрь 2019 года
|Декабрь 2019 года
|Декабрь 2018 года
|Ноябрь 2019 года
|Декабрь 2019 года
|Динамика строимости аренды однокомнатных квартир за месяц
|Динамика стоимости аренды двухкомнатных квартир за месяц
|Москва
|35,2
|37,2
|37
|49,4
|51,8
|52,4
|-1%
|1%
|Санкт-Петербург
|28,6
|29,8
|30,2
|43,9
|45,4
|44,5
|1%
|-2%
|Нижний Новгород
|16,3
|18,6
|18,1
|21
|28,6
|27,4
|-3%
|-4%
|Казань
|17,8
|18
|18,5
|24,6
|24,4
|25
|3%
|2%
|Самара
|15,8
|15,7
|15,4
|20,5
|19,3
|20,5
|-2%
|6%
|Уфа
|15,7
|14,7
|13,9
|20,7
|20,5
|20,6
|-5%
|0%
|Краснодар
|17,3
|19,6
|20,1
|22
|27,2
|28
|3%
|3%
|Волгоград
|13,8
|13,8
|13,3
|20,2
|18,6
|19
|-4%
|2%
|Воронеж
|15,1
|18,6
|20
|19,1
|26,4
|27,8
|8%
|5%
|Екатеринбург
|21,4
|22,8
|24,2
|30,6
|32,1
|31
|6%
|-3%
|Красноярск
|15,4
|16,1
|17
|21,9
|21,4
|20
|6%
|-7%
|Новосибирск
|18,5
|18,5
|19
|27,6
|25,3
|26,5
|3%
|5%
|Омск
|13,7
|14,1
|13,9
|19,5
|17,3
|16,6
|-1%
|-4%
|Пермь
|16,7
|17,4
|18
|21,7
|24,1
|22,3
|3%
|-7%
|Челябинск
|12,6
|12,1
|12,1
|18
|15,8
|15
|0%
|-5%