Динамика стоимости аренды жилья в Москве и крупнейших городах России

Средние ставки аренды однокомнатных квартир (тыс. руб. в месяц) Средние ставки аренды двухкомнатных квартир (тыс. руб. в месяц) Город Декабрь 2018 года Ноябрь 2019 года Декабрь 2019 года Декабрь 2018 года Ноябрь 2019 года Декабрь 2019 года Динамика строимости аренды однокомнатных квартир за месяц Динамика стоимости аренды двухкомнатных квартир за месяц Москва 35,2 37,2 37 49,4 51,8 52,4 -1% 1% Санкт-Петербург 28,6 29,8 30,2 43,9 45,4 44,5 1% -2% Нижний Новгород 16,3 18,6 18,1 21 28,6 27,4 -3% -4% Казань 17,8 18 18,5 24,6 24,4 25 3% 2% Самара 15,8 15,7 15,4 20,5 19,3 20,5 -2% 6% Уфа 15,7 14,7 13,9 20,7 20,5 20,6 -5% 0% Краснодар 17,3 19,6 20,1 22 27,2 28 3% 3% Волгоград 13,8 13,8 13,3 20,2 18,6 19 -4% 2% Воронеж 15,1 18,6 20 19,1 26,4 27,8 8% 5% Екатеринбург 21,4 22,8 24,2 30,6 32,1 31 6% -3% Красноярск 15,4 16,1 17 21,9 21,4 20 6% -7% Новосибирск 18,5 18,5 19 27,6 25,3 26,5 3% 5% Омск 13,7 14,1 13,9 19,5 17,3 16,6 -1% -4% Пермь 16,7 17,4 18 21,7 24,1 22,3 3% -7% Челябинск 12,6 12,1 12,1 18 15,8 15 0% -5%