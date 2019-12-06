Как повысить продажи квартир с помощью фасада?

Фасады из керамического кирпича в нижегородском регионе ассоциируются исключительно с малоэтажкой и частным домостроением. А вот в Москве и Петербурге данную облицовку активно применяют в многоэтажном строительстве.

Столичные эксперты и застройщики отмечают, что такое жилье продается в 2 раза быстрее и на 15% дороже, чем дома в штукатурной или силикатной «упаковке». Ценности добавляет и срок службы керамики – минимум 70 лет против 5-7 лет безремонтной эксплуатации традиционной штукатурки.

Московская область, г. Красногорск, ЖК «Пятницкие кварталы» Московская область, г. Химки, ЖК «Солнечная система»

Начнем с мнения потребителя, потому что сегодня именно он решает, что и как будет продаваться. И тут эксперты отмечают две тенденции. Первая заключатся в том, что профиль потребителя активно молодеет – примерно на год-два каждые 3 года. Поколение, что смотрит на мир через фильтры соцсетей, ценит во всем красоту и эстетику, поэтому в цене у них будут минималистичные высотки в стиле бруклинских кварталов, а не цветные «дома-муравейники». Вторая категория потребителей — взрослые «квартирные карьеристы», те, кто нажился в малогабаритных бюджетных квартирах и готов улучшать жилищные условия. Они умеют считать свои деньги и понимают, что, когда гарантия на новостройку закончится, именно они будут платить за обслуживание дома. Поэтому жилье выбирают по принципу надежности и долговечности фасада.

Михаил Иванов, генеральный директор девелоперской компании «ННДК»:

«Сейчас рынок не производителя, а потребителя. Людям есть из чего выбрать, и есть примеры хороших проектов по стране, когда застройщики конкурируют уже не базовыми принципами (местоположение, планировка, отделка квартиры), а создают дополнительную ценность продукта. Раньше люди покупали надежность застройщика, его репутацию. Сейчас с введением эскроу-счетов все застройщики надежные по умолчанию, потребитель не рискует ничем, поэтому надо уже переходить на конкурентность продукта, на повышение его эффективности, технологичности. И первое, о чем все говорят – это «внешняя упаковка», фасады, потому что потребитель выбирает по картинке, по рендерам, и если фасад его отталкивает, то дальше он уже не смотрит».

Один из вариантов современного фасада — это фасад из керамического кирпича. Многоэтажные дома с такой облицовкой массово строят в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. 60% всей продукции завода «Керма» уходит в эти города именно на фасады многоквартирных домов. Современная керамика вышла за рамки элитной недвижимости и может применяться в массовой застройке, считает руководитель компании.

Дмитрий Наймарк, генеральный директор кирпичного завода «Керма»:

«Мы получаем много аналитических данных, из которых следует, что себестоимость строительства многоэтажного дома с фасадом из керамики, штукатурки или из других материалов плюс-минус одинаковая. Мы делали расчеты, и у нас получилась сметная разница всего 0,5%. При этом мы видим, что кирпичные фасады домов поднимают цену реализации жилья минимум на 15% и сокращают время экспозиции, т.е. продажи квартиры в доме в 2 раза (по данным аналитического портала «Индикаторы рынка недвижимости»). Второй момент тоже экономический, но уже для владельцев домов. Если мы возьмем штукатурный фасад и сравним его с керамическим, то срок службы керамического фасада в 6-7 раз выше, чем штукатурного. Без ремонта фасад простоит минимум 50-70 лет!»

Татьяна Романчева, директор ООО «Нижегородский центр научной экспертизы»:

«Раньше никто не думал, сколько лет гарантии должно быть на жилой дом, хотя эти нормативы были, но о них говорили мало. Сейчас более пристально стали относится к виду дома, к виду фасада, и со временем срок гарантии на фасад увеличится с 5 лет до 10. Поэтому даже из экономических соображений застройщику будет выгоднее применять высококачественную отделку, чтобы фасад дольше сохранялся, имел презентабельный вид и долгие годы не нуждался в работах по ремонту и улучшению. В этом смысле керамический кирпич хороший вариант».

Кирилл Пернаткин, архитектор, архитектурная студия «DUTCH»:

«Растущая популярность керамического кирпича в многоквартином жилье — абсолютный тренд не только в России. Мы наблюдаем его и в соседних странах, и в центральноевропейских. Более того, даже застройщики, работающие с крупнопанельным домостроением, массово начали использовать керамику для имитации кирпичной кладки в фасадах. Я думаю, что это в первую очередь связано с развитием информационных и рекламных технологий. Сейчас гораздо легче отследить разнообразие проектов, появляющихся на рынке, и люди, становясь более «насмотренными», начинают реально голосовать рублём и перестают расхватывать всё подряд. Не последнюю роль тут играет общее эмоциональное восприятие предлагаемого жилья, строящееся на деталях. И кирпичный фасад в этом плане психологически очень дружелюбен. Он ассоциативно традиционен, надежен, привычен в масштабе членения и вместе с этим гораздо тактильнее многих современных материалов. В качестве подтверждения скажу, что только среди наших текущих проектов два микрорайона в Чебоксарах и Астане полностью решены в керамическом кирпиче, а ещё в одном керамический кирпич используется для облицовки первых двух этажей.»

Еще одно конкурентное преимущество керамики – высокая скорость работ. Кирпичная кладка может вестись в любое время года и при любых температурах, штукатурные работы – до 5-7 градусов максимум. На практике это выглядит следующим образом: в весенне-летний период ведутся земляные работы, при плюсовых температурах возводится каркас здания, а потом – независимо от метеосводки – выполняется кладка фасада. Беспрерывный цикл работ, который обеспечивает оптимизацию строительных работ. Это еще один мощный тренд на рынке новостроек, продиктованный введением счетов эскроу. Тренд, от которого выигрывают все: застройщик быстрее сдает объект, новосел раньше получает ключи от квартиры, инвестор скорее начинает получать прибыль с объекта.

Дмитрий Наймарк, генеральный директор кирпичного завода «Керма»:

«У нас с вами на сегодняшний день рост доходов населения около нуля, а задача застройщика строить и продавать. Довольно часто у нас возникает ситуация, что два дома или два микрорайона строятся на расстоянии 5 километров друг от друга. Им приходится между собой конкурировать, возникают демпинговые войны, а это потеря денег. Когда ты делаешь скидку клиенту, чтобы он купил у тебя, ты теряешь деньги. А мы предлагаем вариант конкуренции за счет повышения качества продукта, причем это возможно даже в самом популярном ценовом сегменте – 55-65 тысяч за квадрат. Еще раз повторюсь – разница в общей сметной стоимости «керамика-штукатурка» будет 0,5%, при этом застройщик получит более высокую скорость строительства и продаж».

Сергей Петров, исполнительный директор агентства недвижимости «Адрес»:

«Застройщик сегодня должен думать о практичности, долговечности и комфорте проживания – от этого напрямую зависит то, как быстро он реализует объект и по какой цене. Потому что интересные объекты покупают быстрее, а если их мало, то цена на них может вырасти. И застройщик, который первым применит эти решения, выиграет. Например, сейчас в Нижнем Новгороде есть объект премиум-класса, построенный из керамики, и несмотря на высокую цену на второй дом комплекса у нас уже есть лист ожидания. Анализировать жилье из керамики в среднем ценовом сегменте мы не можем ввиду того, что такого жилья в Нижнем Новгороде сейчас просто нет. Но можем посмотреть статистику продаж на вторичном рынке. На улице Семашко есть дом из керамики, которому лет 15. Квартир в продаже там мало, и они стоят дорого. Это значит, что ликвидность у квартир высокая, и качество, комфорт проживания высокий, потому что продавать эти квартиры люди не торопятся. Ликвидность подтверждается тем, что люди знают эти дома и хотят там жить. Они ждут эти квартиры».

Сегодня ведущий российский производитель керамического кирпича - завод «Керма» — поставляет свою продукцию по всей стране — от Калининграда до Владивостока и Уссурийска, от Мурманска до Казахстана, Белоруссии, Ростова и Краснодара. Проблем с заказами нет – уже три года предприятие работает в дефицитном режиме, но даже при такой загрузке приоритетным для себя считает «домашний» нижегородский регион.

Нижегородским застройщикам производитель готов предложить особые условия сотрудничества, чтобы совместными усилиями повысить архитектурную привлекательность региона и сделать облик Нижнего Новгорода красивым и стильным.

Условия сотрудничества с застройщиками обсуждаются индивидуально.

https://www.kerma-nn.ru/

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