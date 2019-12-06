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Как повысить продажи квартир с помощью фасада?

Мнения экспертов, производителя и потребителей

Фасады из керамического кирпича в нижегородском регионе ассоциируются исключительно с малоэтажкой и частным домостроением. А вот в Москве и Петербурге данную облицовку активно применяют в многоэтажном строительстве.


Столичные эксперты и застройщики отмечают, что такое жилье продается в 2 раза быстрее и на 15% дороже, чем дома в штукатурной или силикатной «упаковке». Ценности добавляет и срок службы керамики – минимум 70 лет против 5-7 лет безремонтной эксплуатации традиционной штукатурки.

Московская область, г. Красногорск, ЖК «Пятницкие кварталы» Московская область, г. Химки, ЖК «Солнечная система»

Московская область, г. Красногорск, ЖК «Пятницкие кварталы» Московская область, г. Химки, ЖК «Солнечная система»

Начнем с мнения потребителя, потому что сегодня именно он решает, что и как будет продаваться. И тут эксперты отмечают две тенденции. Первая заключатся в том, что профиль потребителя активно молодеет – примерно на год-два каждые 3 года. Поколение, что смотрит на мир через фильтры соцсетей, ценит во всем красоту и эстетику, поэтому в цене у них будут минималистичные высотки в стиле бруклинских кварталов, а не цветные «дома-муравейники». Вторая категория потребителей — взрослые «квартирные карьеристы», те, кто нажился в малогабаритных бюджетных квартирах и готов улучшать жилищные условия. Они умеют считать свои деньги и понимают, что, когда гарантия на новостройку закончится, именно они будут платить за обслуживание дома. Поэтому жилье выбирают по принципу надежности и долговечности фасада.

Михаил Иванов, генеральный директор девелоперской компании «ННДК»:

«Сейчас рынок не производителя, а потребителя. Людям есть из чего выбрать, и есть примеры хороших проектов по стране, когда застройщики конкурируют уже не базовыми принципами (местоположение, планировка, отделка квартиры), а создают дополнительную ценность продукта. Раньше люди покупали надежность застройщика, его репутацию. Сейчас с введением эскроу-счетов все застройщики надежные по умолчанию, потребитель не рискует ничем, поэтому надо уже переходить на конкурентность продукта, на повышение его эффективности, технологичности. И первое, о чем все говорят – это «внешняя упаковка», фасады, потому что потребитель выбирает по картинке, по рендерам, и если фасад его отталкивает, то дальше он уже не смотрит».

Один из вариантов современного фасада — это фасад из керамического кирпича. Многоэтажные дома с такой облицовкой массово строят в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. 60% всей продукции завода «Керма» уходит в эти города именно на фасады многоквартирных домов. Современная керамика вышла за рамки элитной недвижимости и может применяться в массовой застройке, считает руководитель компании.

Дмитрий Наймарк, генеральный директор кирпичного завода «Керма»:

«Мы получаем много аналитических данных, из которых следует, что себестоимость строительства многоэтажного дома с фасадом из керамики, штукатурки или из других материалов плюс-минус одинаковая. Мы делали расчеты, и у нас получилась сметная разница всего 0,5%. При этом мы видим, что кирпичные фасады домов поднимают цену реализации жилья минимум на 15% и сокращают время экспозиции, т.е. продажи квартиры в доме в 2 раза (по данным аналитического портала «Индикаторы рынка недвижимости»). Второй момент тоже экономический, но уже для владельцев домов. Если мы возьмем штукатурный фасад и сравним его с керамическим, то срок службы керамического фасада в 6-7 раз выше, чем штукатурного. Без ремонта фасад простоит минимум 50-70 лет!»

Татьяна Романчева, директор ООО «Нижегородский центр научной экспертизы»:

«Раньше никто не думал, сколько лет гарантии должно быть на жилой дом, хотя эти нормативы были, но о них говорили мало. Сейчас более пристально стали относится к виду дома, к виду фасада, и со временем срок гарантии на фасад увеличится с 5 лет до 10. Поэтому даже из экономических соображений застройщику будет выгоднее применять высококачественную отделку, чтобы фасад дольше сохранялся, имел презентабельный вид и долгие годы не нуждался в работах по ремонту и улучшению. В этом смысле керамический кирпич хороший вариант».

Кирилл Пернаткин, архитектор, архитектурная студия «DUTCH»:

«Растущая популярность керамического кирпича в многоквартином жилье — абсолютный тренд не только в России. Мы наблюдаем его и в соседних странах, и в центральноевропейских. Более того, даже застройщики, работающие с крупнопанельным домостроением, массово начали использовать керамику для имитации кирпичной кладки в фасадах. Я думаю, что это в первую очередь связано с развитием информационных и рекламных технологий. Сейчас гораздо легче отследить разнообразие проектов, появляющихся на рынке, и люди, становясь более «насмотренными», начинают реально голосовать рублём и перестают расхватывать всё подряд. Не последнюю роль тут играет общее эмоциональное восприятие предлагаемого жилья, строящееся на деталях. И кирпичный фасад в этом плане психологически очень дружелюбен. Он ассоциативно традиционен, надежен, привычен в масштабе членения и вместе с этим гораздо тактильнее многих современных материалов. В качестве подтверждения скажу, что только среди наших текущих проектов два микрорайона в Чебоксарах и Астане полностью решены в керамическом кирпиче, а ещё в одном керамический кирпич используется для облицовки первых двух этажей.»

Еще одно конкурентное преимущество керамики – высокая скорость работ. Кирпичная кладка может вестись в любое время года и при любых температурах, штукатурные работы – до 5-7 градусов максимум. На практике это выглядит следующим образом: в весенне-летний период ведутся земляные работы, при плюсовых температурах возводится каркас здания, а потом – независимо от метеосводки – выполняется кладка фасада. Беспрерывный цикл работ, который обеспечивает оптимизацию строительных работ. Это еще один мощный тренд на рынке новостроек, продиктованный введением счетов эскроу. Тренд, от которого выигрывают все: застройщик быстрее сдает объект, новосел раньше получает ключи от квартиры, инвестор скорее начинает получать прибыль с объекта.

Дмитрий Наймарк, генеральный директор кирпичного завода «Керма»:

«У нас с вами на сегодняшний день рост доходов населения около нуля, а задача застройщика строить и продавать. Довольно часто у нас возникает ситуация, что два дома или два микрорайона строятся на расстоянии 5 километров друг от друга. Им приходится между собой конкурировать, возникают демпинговые войны, а это потеря денег. Когда ты делаешь скидку клиенту, чтобы он купил у тебя, ты теряешь деньги. А мы предлагаем вариант конкуренции за счет повышения качества продукта, причем это возможно даже в самом популярном ценовом сегменте – 55-65 тысяч за квадрат. Еще раз повторюсь – разница в общей сметной стоимости «керамика-штукатурка» будет 0,5%, при этом застройщик получит более высокую скорость строительства и продаж».

Сергей Петров, исполнительный директор агентства недвижимости «Адрес»:

«Застройщик сегодня должен думать о практичности, долговечности и комфорте проживания – от этого напрямую зависит то, как быстро он реализует объект и по какой цене. Потому что интересные объекты покупают быстрее, а если их мало, то цена на них может вырасти. И застройщик, который первым применит эти решения, выиграет. Например, сейчас в Нижнем Новгороде есть объект премиум-класса, построенный из керамики, и несмотря на высокую цену на второй дом комплекса у нас уже есть лист ожидания. Анализировать жилье из керамики в среднем ценовом сегменте мы не можем ввиду того, что такого жилья в Нижнем Новгороде сейчас просто нет. Но можем посмотреть статистику продаж на вторичном рынке. На улице Семашко есть дом из керамики, которому лет 15. Квартир в продаже там мало, и они стоят дорого. Это значит, что ликвидность у квартир высокая, и качество, комфорт проживания высокий, потому что продавать эти квартиры люди не торопятся. Ликвидность подтверждается тем, что люди знают эти дома и хотят там жить. Они ждут эти квартиры».

Сегодня ведущий российский производитель керамического кирпича - завод «Керма» — поставляет свою продукцию по всей стране — от Калининграда до Владивостока и Уссурийска, от Мурманска до Казахстана, Белоруссии, Ростова и Краснодара. Проблем с заказами нет – уже три года предприятие работает в дефицитном режиме, но даже при такой загрузке приоритетным для себя считает «домашний» нижегородский регион.

Нижегородским застройщикам производитель готов предложить особые условия сотрудничества, чтобы совместными усилиями повысить архитектурную привлекательность региона и сделать облик Нижнего Новгорода красивым и стильным.

Условия сотрудничества с застройщиками обсуждаются индивидуально.

https://www.kerma-nn.ru/
8 (831) 262-20-79

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