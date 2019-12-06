Аварийность на тюменских электросетях за год снизилась на 24%

«Тюменские распределительные сети» (филиал «Россети Тюмень») снизили уровень аварийности в зоне своей ответственности практически на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом гендиректор «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко рассказал на встрече с губернатором Александром Моором. В 2019 компания реализовала ремонтную программу в Тюменской области на общую сумму 1,2 млрд руб. Энергетикам удалось добиться снижения на 40% средней длительности перерывов электроснабжения потребителей, сообщила по итогам встречи пресс-служба губернатора.

Александр Моор поинтересовался динамикой отключений электросетей в Тюменском районе. «Этот вопрос поднимается жителями муниципалитета. Сегодня район интенсивно развивается, здесь высокая плотность индивидуальной застройки», — отметил губернатор и попросил Алексея Солдатенко проанализировать ситуацию в части развития электросетевого хозяйства Тюменского района и усилить работу в этом направлении.

В целом полезный отпуск электроэнергии в 2019 году составил 7,8 млрд кВт*ч. К сетям компании присоединены более 4,3 тыс. новых потребителей совокупной мощностью 120 мВт. По словам Алексея Солдатенко, в декабре запланирован пуск двух новых подстанций в Тюмени (ПС 110/10 кВ «Молодежная» и ПС 110/10 кВ «Причал»). Новые объекты дадут и новые возможности для развития Тюмени, пояснили в администрации губернатора.

Алексей Солдатенко также предложил ряд направлений по развитию Тюмени, в том числе по замене воздушных высоковольтных линий на кабельные, что даст возможность развивать инфраструктуру города и использовать территории под объекты социального значения, парки. В том числе это предложение будет отражено в соглашении, которое стороны планируют подписать в 2020 году.