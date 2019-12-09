Зимнее спасение

Средства с золотом, зеленым шелком, экстрактами редких растений, пептидами и водорослями — в новом обзоре косметических новинок «Коммерсантъ Стиль».

Мягкая европейская зима — то, о чем всегда мечтают жители наших широт: экстремальные холода кожа воспринимает экстремально со всеми вытекающими последствиями в виде шелушений и покраснений. Для той относительно теплой погоды, что стоит сейчас, идеально подойдут косметические новинки — они как защищают кожу, так и обладают омолаживающими свойствами.

Lancome

Крем Rnergie Multi-Lift Ultra, обогащенный экстрактом семени льна, воздействует на фибробласты, выравнивает тон кожи и обладает эффектом лифтинга.

Avene

Новая линия Dermabsolu препятствует процессу старения. В нее входят дневной и ночной кремы, сыворотка, крем с SPF и уход для глаз для борьбы с клеточным старением кожи. Рекомендованный возраст их применения — 45 плюс.

Shiseido

Сыворотка Future Solution LX перезапустилась в новой формуле и призвана омолаживать кожу, сокращать морщины и придавать коже упругость и сияние. В ее составе — экстракт редкого растения Enmei Herb и зеленый шелк.

The Grey

Универсальный крем для мужской кожи 3 в 1 для кожи лица и области глаз питает и омолаживает благодаря высокой концентрации активных компонентов — ретинола, пептидов и экстракту морских водорослей.

Anne Semonin

Укрепляющая и подтягивающая сыворотка с белым, желтым и розовым золотом 24к и гиалуроновой кислотой уменьшает морщины, очищает поры и стимулирует выработку коллагена.

Age rejuvenation

Биоэнергетическая концентрированная сыворотка для кожи вокруг глаз с экстрактом цветка лаванды, экстрактом сока хиоса и облепихи, с высоким уровнем каротиноидов и Омега-7.

Payot

Утренняя маска Look Younger с экстрактом зеленого чая разглаживает и тонизирует кожу. Бальзам для лица Baume Super Rconfortant из линии Nutricia — это питательное восстанавливающее средство для очень сухой кожи с растительными маслами и экстрактами растений для восстановления кожи и ее защитного барьера.

Ирина Кириенко