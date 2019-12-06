Метанол вредный, но полезный

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области отчиталось о проведенных в 2018 и 2019 годах проверках зимних зимних стеклоомывающих жидкостей. Экспертами было отобрано порядка пятидесяти проб, и в каждой десятой был обнаружен метанол в количестве, превышающем допустимую норму от 100 до 1100 раз.

Начальник отдела надзора по гигиене труда регионального Роспотребнадзора Елена Потемина рассказала «ЪФМ НН» о риске приобретения стеклоомывающих жидкостей с содержанием метанола, перечислив опасные последствия для здоровья.

Автоэксперт Александр Дейч несколько иначе оценивает вред и пользу «незамерзайки», содержащей метанол. Он рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что составы с метиловым спиртом, по-прежнему остающиеся в продаже, действительно являются опасными для здоровья при употреблении их в пищевом формате, но стекла они отмывают гораздо лучше и быстрее, чем все аналоги. По словам собеседника «ЪFM НН» данный спирт тем хорош, что при сильных морозах сохраняет свою текучесть, чего зачастую не сказать о более дешевых и даже более дорогих аналогах, которые не признаны столь опасными. Поэтому в целом, по словам автоэксперта, использовать такую жидкость нельзя, это запрещено, но, насколько ему известно, отравиться этим запахом практически невозможно.

Александр Дейч рассказал также, что под запрет метанол в «незамерзайках» попал после некой рекомендации начала 2000-х годов, когда метанол признали ядом и резко ограничили его оборот. Но были разговоры, что это просто борьба производителей спиртов.

Эксперт добавил, что проще всего отличить незамерзайку именно по запаху. Разрешенная, на основе изопропилового спирта, обладает резким неприятным запахом, в то время как запрещенная, на основе метанола, практически не пахнет.