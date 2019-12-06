Регоператор ТКО в Уфе заключит контракт на вывоз мусора за 239 млн рублей

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы» по итогам аукциона от 4 декабря заключит контракт на вывоз ТКО в Белокатайском, Салаватском, Кигинском, Мечетлинском районах Башкирии с ООО «Уфимское строительное монтажное наладочное управление» (ООО «Уфимское СМНУ»), сообщается на сайте госзакупок. Компания была единственным участником закупки, поэтому контракт с ней планируется заключить по начальной цене — 239,32 млн руб. (2,75 тыс. руб. за одну т мусора).

По условиям контракта, с 1 января 2020 года по 30 июня 2022 года подрядчику обязан вывезти 87,02 тыс. т мусора на полигон нерадиоактивных твердых коммунальных отходов ООО «Дуван твердо-бытовые отходы», расположенный в селе Месягутово. Мусор следует вывозить не ранее 7 часов и не позднее 23 часов по местному времени и не реже одного раза в сутки.

На 17 декабря «Спецавтохозяйство» назначило два аукциона по вывозу ТКО в Кармаскалинском и Чишминском районах общей начальной ценой 270,69 млн руб. В Кармаскалинском районе нужно вывезти 49,15 тыс. т., а в Чишминском районе — 50,32 тыс. т.

По данным kartoteka.ru, ООО «Уфимское СМНУ» зарегистрировано в январе 2012 года. Уставный капитал компании равняется 10 тыс. руб. Она принадлежит Рафату и Азамату Каюмовым. В 2017 году выручка предприятия составила 21,73 млн руб., чистая прибыль — 19 тыс. руб. В 2018 году компания заключила один госконтракт на 1,65 млн руб. с МУП «Уфаводоканал».

Майя Иванова