В Ростове заведующую спортивного центра подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей

В отношении заведующей одного из муниципальных спортивных центров Ростова возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, с 2014 по 2018 год обвиняемая из корыстных побуждений фиктивно трудоустроила в спортивный центр шесть человек и присваивала начисленную им зарплату. Так ей удалось похитить 2 млн руб.

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Голякова