Предприниматели Татарстана получили с начала года микрозаймы на 827 млн рублей

Предприятия малого и среднего бизнеса Татарстана получили по итогам 11 месяцев 2019 года 353 микрозайма на 827,3 млн руб., сообщает пресс-служба Минэкономики региона.

Как уточнили в министерстве, в этом году в Татарстане резко вырос спрос на льготное микрофинансирование со стороны предпринимателей. По словам главы Минэкономики Татарстана Фарид Абдулганиев, это произошло за счет «снижения процентной ставки по программе «Стандарт» с 8 до 7,5, а для отельных категорий бизнесменов она упала до 6,5%». Кроме того, на спрос повлияло расширение перечня видов деятельности, подлежащих микрофинансированию. В частности, на такую меру господдержки могут теперь рассчитывать предприятия в сфере в розничной и оптовой торговле, сказал министр.

Напомним, что за 2018 год предприятия малого и среднего бизнеса в Татарстане получили 143 микрозайма на 246,3 млн руб.

"Ъ-Казань"