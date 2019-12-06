В Ростове на первого замглавы дирекции реконструкции ж/д завели уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя начальника ростовского обособленного структурного подразделения Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба южного СУТ СК РФ. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, с февраля по декабрь 2018 года подозреваемый осуществлял контроль за строительными работами на объекте «Комплексная реконструкция участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская». Зная, что предусмотренные договором работы по содержанию и восстановлению автомобильных дорог не выполнены, подозреваемый подписал акты выполненных работ. Кроме того, он дал указание подчиненным сотрудникам подписать документы и тем самым принял у подрядчика фактически не выполненные работы. Из-за его действий подрядчику было незаконно перечислено более 1,5 млрд руб. бюджетных денег.

Дарья Голякова