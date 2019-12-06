«Фабрика готового бизнеса» появилась в Нижнем Новгороде Победители проекта для предпринимателей получают грант и франшизу в подарок.

Уникальный проект «Фабрика готового бизнеса» реализуется в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Специальная программа готовит предпринимателей к работе с франшизой и конкурсу бизнес-проектов. Победители «Фабрики» получают весьма необычный грант - франшизу.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов сообщил «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что большинство предпринимателей, которые начинают самостоятельный бизнес, в первый год закрывается из-за незнания технологий или недостаточности средств, или отсутствия кадровой политики. По его словам, франшиза позволяет решить огромное количество вопросов, поскольку это отлаженные бизнес-процессы.

В проекте приняли участие не только начинающие предприниматели, но и опытные бизнесмены. Всего обучение на форуме «Фабрика готового бизнеса» прошли более 2 тысяч человек. Занятия проводились в Нижнем Новгороде и в десяти районах области. На конкурс подали заявки более трехсот человек, в финал вышли десять. Все финалисты получили гранты на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей.

Генеральный директор Академии франчайзинга Михаил Файнберг сравнил успехи в развитии франшизы Нижегородской области и других регионов России. Он рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что во многих регионах франчайзинг рассматривается как вид развития бизнеса, но вот такой уникальной методики, как подарок франшизы предпринимателю, нет ни в одном регионе. По словам собеседника «ЪFM НН», это послужит мощным стимулом для развития франчайзинга.

В следующем году «Фабрику готового бизнеса» решено сделать еще более масштабной. В регионе пройдет ярмарка франшиз с участием не только российских, но и зарубежных брендов.