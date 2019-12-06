Каждый десятый нижегородский школьник учится во вторую смену Обучения в третью смену в регионе нет.

33 тысячи детей в Нижегородской области учатся во вторую смену, а это около 10% от общего количества учащихся.

Такую информацию обнародовало министерство образования, науки и молодежной политики региона. При этом школьников, которые вынуждены учиться в третью смену, в регионе нет. Отмечается, что областное правительство предпринимает все необходимые меры по ликвидации второй смены в школах региона.

Директор школы № 187 Советского района Нижнего Новгорода Валерий Малинин сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что вопрос решается перераспределением микроучастков, чтобы все школы были заняты, поскольку в некоторых школах нет второй смены. А вторым решением является строительство новых школ, например, как в микрорайоне «Цветы».

Как сообщил 5 декабря заместитель главы города Леонид Самухин на заседании городской общественной палаты Нижнего Новгорода, школа в микрорайоне «Цветы» готова на сегодня ан 96 процентов. На объекте завершаются отделочные работы, однако поскольку оборудование в школу будет завезено в первые месяцы 2020 года, ввод объекта запланирован на 2020 год.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что школа, строящаяся в микрорайоне «Цветы», рассчитана на 1500 учеников.