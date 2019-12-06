Краевые власти отобрали 70 перспективных проектов НТИ

22 компании из Пермского края принимают участие в форуме «Глобальное технологическое лидерство», который проходит в Сочи с 5 по 7 декабря. Губернатор Максим Решетников, осмотрев краевую экспозицию, поручил министру экономического развития рассмотреть варианты размещения НТИ-стартапов, по аналогии с технопарками.

«Внедрение НТИ (Национальная технологическая инициатива — программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых, высокотехнологичных рынках) для Пермского края, как для промышленного, научного региона, имеющего мощный образовательный потенциал, крайне важно,— заявил глава Прикамья.— Без технологичных компаний не будет развития региона, потому что молодежь, которая хочет решать масштабные, сложные задачи, получающая хорошее образование, просто не будет оставаться в регионе, будет уезжать».

По словам губернатора, краевые власти отсмотрели более 100 компаний, отобрали 70 из них, 18 ожидают решения по господдержке, а три фирмы уже смогли ее получить.

Главе Пермского края презентовали на форуме гибридную VR-cистему AWTOR компании «МБКИ». Разработка входит в «Нейронет», один из самых широко представленных рынков НТИ на стенде Пермского края. Система включает предиктивную аналитику, системы принятия решений и имитационное моделирование для решения различных задач, используя статистику, инструменты и оптимизационные средства на основе методов искусственного интеллекта.

Компанией из Прикамья на форуме представлено также новое поколение оборудования для изготовления окончательно обработанных металлических деталей, выращенных способом гибридной аддитивной наплавки с применением металлической проволоки.