Экспорт КамАЗа в 2020 году может превысить 6 тысяч грузовиков

В следующем году КамАЗ рассчитывает увеличить экспорт грузовиков до более 6 тыс. машин, сообщает РИА «Нoвости» со ссылкой на гендиректора предприятия Сергея Когогина.

По его словам, речь идет об экспорте в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, с которым КамАЗ подписал соглашение на три года. Также у набережночелнинского предприятия имеются наработки в Африке, хотя это не очень стабильно. В частности, экспорт в Анголу налажен небольшими объемами, но схема работает так: «КамАЗ отправляет туда машины, оттуда во Вьетнам дерево, из Вьетнама – деньги», уточнил господин Когогин.

Гендиректор КамАЗа также отметил, что предприятию удалось запустить запланированную сборку грузовиков во Вьетнаме, где уже произведены первые машины. В данный момент идет их доработка в соответствии с замечаниями заказчика. КамАЗ планирует бороться за тендеры на поставку грузовиков во Вьетнам. А чтобы зайти в проект российской промышленной зоны в Египте нужно получить заказ хотя бы на 500 машин. Однако, в данный момент там таких объемов нет, сказал Сергей Когогин.

"Ъ-Казань"