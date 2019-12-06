В Челябинской области детей тестировали на наркотики без согласия родителей

Прокуратура Кусинского района привлекла к дисциплинарной ответственности руководство школ в поселках Магнитка и Злоказово. Установлено, что в образовательных учреждениях проводили социально-психологическое тестирование детей в целях раннего выявления фактов употребления наркотиков, родителей не поставили в известность о проводимой процедуре.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в школе поселка Магнитка без согласия родителей тестировали шестерых детей младше 15 лет на предмет употребления наркотиков. Аналогичные нарушения выявлены в поселке Злоказово.

В надзорном ведомстве подчеркивают тестировать детей, достигших 15-летнего возраста, можно при наличии их информированного согласия в письменной форме. Тестирование школьников младшего возраста возможно только при наличии согласия родителей.