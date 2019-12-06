В Оренбургской области ищут кандидатов на должность министра промышленности и энергетики

В Оренбургской области сообщили о начале приема документов и проведении собеседования с кандидатами на замещение вакантной должности руководителя министерства промышленности и энергетики региона.



Соискатели должны иметь как минимум четырехлетний стаж госслужбы или стаж работы по специальности, направлению подготовки. Кандидаты на пост министра также обязаны иметь высшее экономическое, юридическое или техническое не ниже уровня специалитета, магистратуры. Данные условия не относятся к претендентам, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года. Приветствуется опыт руководящей работы в сфере промышленности или энергетики. Индивидуальное собеседование должно пройти до конца текущего года.

Прием документов будет осуществляться в течение двух недель со дня опубликования объявления на интернет-портале органов государственной власти Оренбургской области с 6 по 19 декабря 2019 года. Предполагаемые даты проведения индивидуального собеседования — с 23 по 27 декабря 2019 года.