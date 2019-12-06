Депутат Курултая Башкирии предложил вместо елок купить за счет бюджета квартиры детям-сиротам

Депутат-коммунист Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин направил депутатский запрос министру финансов республики Лире Игтисамовой, в котором выразил недоумение по поводу затрат бюджета на новогоднее оформление улиц и прием официальных делегаций. По словам господина Чувилина, из СМИ он узнал, что власти намерены потрать 115 млн руб. на установку новогодних елок и иное украшение улиц, а также 8,7 млн руб. на прием официальных делегаций, организацию совещаний и другое в 2020 году. По мнению депутата, трата суммы, эквивалентной стоимости 80 квартир для детей-сирот, напоминает ему «пир во время чумы». Дмитрий Чувилин попросил главу минфина разъяснить ситуацию, а в случае подтверждения фактов «рассмотреть возможность о перенаправлении денежных средств на более важные социально-экономические направления — покупку квартир для детей-сирот и семей с детьми-инвалидами.

В прошлую пятницу ГКУ «Хозяйственное управление Республики Башкортостан» уведомило о том, что 25 ноября заключило контракт стоимостью 115 млн руб. на установку новогодних декораций и иллюминации с единственным поставщиком — ООО «Клирлайт рус» (Одинцово, Московская область). Контракт предполагает установку 99 сборных светодиодных декоративных конструкций в девяти городах Башкирии — Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Салавате, Ишимбае, Нефтекамске, Кумертау, Сибае и Агидели.

Олег Вахитов