В Челябинске демонтировали более 500 киосков с начала года

С начала года в Челябинске демонтировали более 500 незаконных нестационарных торговых объектов, 50 автостоянок, 2,2 тыс. рекламных конструкций, 1,7 тыс. вывесок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По требованию надзорного ведомства демонтировано более 50 киосков, 30 автостоянок, 90 рекламных конструкций. В целом с начала этого года прокурорами внесено 91 представление об устранении нарушений, более 100 человек привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, объявлено семь предостережений о недопустимости нарушения закона.

Исполнение законодательства при размещении киосков, рекламных конструкций, вывесок и стоянок объектов остается на постоянном контроле прокуратуры.