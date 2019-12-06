Подсознание в тренде

Что читают россияне во время Черной пятницы

Группа компаний «ЛитРес», Нетология и Райффайзенбанк проанализировали транзакционную активность клиентов в период с 28 ноября по 2 декабря 2019 года. Согласно данным ГК «ЛитРес» и АО Райффайзенбанк, в 2019 году россияне стали больше тратить на аудиокниги, при этом наибольшей популярностью пользуются темы саморазвития и личностного роста. При этом сумма, которую потратили клиенты на сайте и в приложениях ЛитРес, по сравнению с прошлым выросла на 68%, а выручка крупнейшего книжного сервиса по подписке MyBook от покупок на сайте – на 24%. 68% пользователей купили премиум-подписку MyBook на 12 месяцев. Растущий интерес к получению новых знаний зафиксировали и в Нетологии: в 2019 году сумма трат клиентов сервиса в рамках специальных предложений Черной пятницы выросла в 2,5 раза.

Книги в звуке и онлайн

Традиционно книги не входят в топ-3 категории клиентских трат в период распродаж – в них лидируют одежда, косметика и техника. Однако популярность акций книжных магазинов в этот период растет: в 2019 году количество клиентов, воспользовавшихся специальными предложениями, выросло на 15%. Сильнее всего в денежном выражении вырос интерес клиентов к аудиокнигам – средний чек клиентов банка в этой категории за год увеличился на 49%. Также возросла популярность покупок на онлайн-площадках: средний чек клиентов в этой категории вырос на 5% для книг и на 40% - для образовательных платформ.

Согласно данным банка, женщины активнее мужчин в тратах на образовательные активности и книги – в акциях книжных магазинов на Черную пятницу поучаствовало на 40% больше женщин. Однако средний чек у мужчин на 10% выше (780 руб. vs 712 руб).

От саморазвития до подсознания

Статистика крупнейшего сервиса электронных и аудиокниг в России и странах СНГ ЛитРес подтверждает интерес к аудиоформату: аудиокниги – самая быстрорастущая категория в 2019 году. В самых популярных жанрах рост выручки в Черную пятницу составил более 280% по сравнению с 2018-м. В 2019 году самыми популярным жанром электронных книг стал «личностный рост и саморазвитие», который вытеснил с лидирующих позиций жанры «любовное фэнтэзи» и «попаданцы». При этом у слушателей аудиокниг саморазвитие и личностный рост неизменно остаются самыми востребованными темами.

В личном зачете популярных книг пальму первенства удерживает «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона, которое в 2019 году опередило «Силу подсознания» Джо Диспенза и «Очаровательный кишечник» Джулии Эндерс. Интерес россиян к «Силе подсознания» растет: в топ-3 популярных книг она поднялась с третьего на второе место.

«ЛитРес ежегодно участвует в акции «Черная пятница», в этом году у нас действовала 50% скидка на художественные и нон-фикшн электронные и аудиокниги, — рассказывает Сергей Анурьев, генеральный директор ГК "ЛитРес". — Нам удалось побить прошлогодний рекорд: количество проданных книг выросло на 69%. Одним из самых популярных произведений оказался новый роман Дины Рубиной “Наполеонов обоз. Книга 3. Ангельский рожок”, который появился в продаже в конце ноября. Ключевыми факторами для этого стали удобство формата и появление новинки в нашем сервисе раньше, чем напечатанный тираж доставили во многие книжные магазины».

Курсы по тестированию ПО популярнее разработки

Количество заявок на платные образовательные курсы от пользователей Нетологии в период Черной пятницы в 2019 году выросло в 3 раза, а средний чек клиентов Райффайзенбанка на этой платформе – на 49%. Чаще всего хотели получить знания по профессии интернет-маркетолога, SMM-менеджера и тестировщика. А вот курс по веб-разработке покинул топ.

Гендерное распределение между покупателями курсов по всей стране – 50/50, выбивается из этого тренда только Санкт-Петербург, в котором 75% пользователей, поучаствовавших в Черной пятнице – женщины. При этом доля женщин, которым интересно дополнительное образование, растет из года в год.

«Интерес к цифровым форматам потребления контента – это кросс-отраслевой тренд, – заметила Анна Вигер, руководитель группы развития партнерских отношений Райффайзенбанка. – В рамках программы «Скидки для Вас» мы предлагаем нашим клиентам самые разные возможности для получения образовательного контента, в частности, кэшбэк и пробные периоды в подарок от ЛитРес, цифровые курсы иностранных языков и математики в Skyeng. И, конечно, активно работаем привлечением в программу новых партеров, предоставляющих цифровой контент».