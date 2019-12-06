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Сбербанк расширит поддержку бизнеса на Северном Кавказе на базе проектных офисов

Комплексное развитие территорий Северного Кавказа, реализация национальных проектов, механизмы государственной поддержки, а также роль банковского сектора в развитии бизнеса стали основными темами состоявшемся в г. Минеральные Воды форума «Инвестируй в Кавказ».


Ключевая задача мероприятия – объединить на одной площадке представителей органов власти, финансовые институты и региональный бизнес. На протяжении двух дней участники вели интенсивное обсуждение проблемных вопросов бизнеса и возможных решений для выполнения долгосрочной Стратегии СКФО-2035.

Центральным событием форума стала панельная дискуссия, в которой приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников, председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов, а также главы республик Северного Кавказа.

Эксперты отметили значимость государственной поддержки в инвестиционной деятельности на Северном Кавказе, который является геостратегическим регионом. В ближайшие годы в рамках реализации национальных проектов государство планирует направить более 300 млрд рублей на реализацию национальных проектов в республиках Северного Кавказа. Важным вопросом при этом станет то, как сделать бюджетную поддержку драйверами роста инвестиций на Северном Кавказе и какую роль играет, и будет играть банковское финансирование.

Абсолютным лидером банковского сектора по объему инвестиций в экономику СКФО выступает Сбербанк. Каждое третье предприятие, действующее на территории Юга России и Северного Кавказа, обслуживается в Сбербанке. Только с начала года количество новых клиентов банка увеличилось на 22%. Доля кредитов с различными формами господдержки в инвестиционном портфеле банка составляет 27%, среди которых субсидирование процентной ставки для МСП по программе Минэкономразвития «8,5», льготное кредитование в АПК, сотрудничество по линии корпораций развития и другие программы.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «Сбербанк является партнером почти 90 тысяч предприятий Северного Кавказа. Выстроено эффективное сотрудничество по линии МинКавказа РФ, институтами развития, а также с Минэкономразвития РФ по программе «8,5», по которой мы предоставили малому бизнесу около 10 млрд рублей. Каждый инвестиционный проект – это непростая и кропотливая работа. Главная задача банка – стать институтом развития бизнеса, а не только обеспечивать доступные финансовые ресурсы. Ранее мы заключили соглашения о создании проектных офисов в Дагестане и Ставропольском крае. В рамках форума мы подписали аналогичные документы с руководством Кабардино-Балкарии и Чеченской Республики. Достигнутые договоренности позволят выстроить эффективную работу по комплексному развитию территорий, а также проводить на базе проектных офисов экспертизу инвестиционных проектов, что позволит существенно снизить потенциальные риски в их реализации».

Агропромышленный комплекс обладает существенным потенциалом развития на Северном Кавказе. В ряде территорий успешно реализуются проекты, которые внедряют интенсивные технологии по овощеводству и садоводству. По мнению участников дискуссии без применения механизмов Государственной поддержки таких результатов достичь было бы невозможно. Только в Сбербанке по Программе льготного кредитования АПК 1528 сельхозтоваропроизводители получили более 25 млрд рублей, таким образом, банк стал одним из основных финансовых институтов, кто внедрял эти решения. В целом кредитование АПК -  одно из ключевых направлений работы Сбербанка в СКФО - доля в кредитном портфеле банка составляет около 40% - 36,2 млрд рублей.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «Северный Кавказ обладает огромным потенциалом для реализации инвестиционных проектов, которые критически важны для комплексного развития территорий. Государство с целью стимулирования развития бизнеса предлагает широкий спектр инструментов, позволяющих инвестору и банку сформировать оптимальную структуру финансирования. Сбербанк со своей стороны готов оказывать экспертную поддержку предпринимателям, на всех стадиях реализации бизнес-проектов. При этом нельзя не отметить высокий уровень рисков по инвестиционному кредитованию. В среднем каждый второй инвестиционный проект в сельском хозяйстве сталкивается с увеличением стоимости и сроков реализации, а каждый четвертый в ходе своей жизни требует реструктуризации. Поэтому и инвестору, и банку необходимо максимально тщательно анализировать свою бизнес-модель до начала реализации проекта. Мы заинтересованы в появлении как можно большего количества предпринимателей, которые будут структурированно и профессионально подходить к развитию собственного дела».

Сбербанк остается основным финансовым институтом в СКФО. В этом году банк расширил сеть отделений для бизнеса до 95 офисов. Общее количество активных клиентов на территории СКФО - 6,3 млн человек. Действует разветвленная филиальная сеть - 486 офисов и 3 385 устройств самообслуживания.

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