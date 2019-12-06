Тамбовская область стала лидером в РФ по страхованию сельхозживотных с господдержкой

По данным на 1 ноября 2019 года Тамбовская область стала первой в РФ по охвату сельхозживотных страхованием с господдержкой. Такие данные привели в Национальном союзе агростраховщиков.

По данным союза, в этом регионе застраховано 582 тыс. условных голов. При этом еще по итогам девяти месяцев Тамбовская область не входила даже в первую десятку по страхованию сельхозживотных с господдержкой с показателем 318 тыс. условных голов (957 тыс. голов свиней и 1,5 млн голов птицы).

На втором месте в России по страхованию сельхозживотных с господдержкой по итогам десяти месяцев оказалась Воронежская область (467 тыс. условных голов), на третьем — Липецкая (349 тыс.). Белгородская область стала шестой (208 тыс. условных голов), Орловская — седьмой (191 тыс.).

На 1 ноября страхование сельхозживотных с господдержкой производилось в 51 субъекте РФ. Было застраховано 119,5 млн голов сельхозживотных, или 5 млн условных голов — более 13% от общего поголовья, констатируют в НСА,

Олег Мухин