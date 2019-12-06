Доходы бюджета Липецкой области-2020 выросли до 66 млрд рублей

Профильные комитеты липецкого облсовета одобрили проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщили в облсовете. Доходы запланированы на уровне 66,1 млрд руб., расходы — 69,2 млрд руб., дефицит — 3,1 млрд руб. В конце ноября на публичные слушания выносился проект бюджета с доходами 61,3 млрд руб. и расходами 64,4 млрд руб.

По словам вице-спикера облсовета Василия Мурузова, более 60% расходов пойдут на бюджетную сферу. На субсидии, субвенции и помощь муниципальным образованиям направляется 19,8 млрд руб. На выплаты льготникам и меры социальной поддержки предусмотрено более 5 млрд руб. Примерно каждый пятый рубль расходов планируется на сферу образования; в регионе рассчитывают построить три новые школ и три детсада. Сфере АПК предполагается выделить 4,7 млрд руб.; при этом, по словам председателя комитета по вопросам АПК и земельных отношений Дмитрия Еремеева, региону предстоит увеличить прибыль с гектара.

Олег Мухин