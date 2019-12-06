В Москве состоялся рождественский бранч Jo Malone London

5 декабря в особняке Спиридонова состоялся торжественный рождественский обед с участием модели и актрисы Поппи Делевинь, глобального амбассадора британского парфюмерного бренда Jo Malone London. Поппи Делевинь собрала гостей за праздничным столом и поделилась своими впечатлениями от второго визита в Москву: «Это посещение Москвы запомнится мне теплотой, с которой меня встретили. Здесь великолепная и чарующая атмосфера».

Дать официальный старт предновогодней поре пришли друзья и поклонники бренда: Сергей Лазарев, Мария Кожевникова, Юлианна Караулова, Инна Маликова, Татьяна Геворкян, Надежда Миссбах, Миранда Мирианашвили, Ингрид Олеринская, Инга Берман, Анна Худоян, Ольга Панченко, Анастасия Меськова, Артем Королев, Ясмина Муратович, Ян Гэ, Анфиса Черных, Ксения Сухинова, Анастасия Задорожная и другие.