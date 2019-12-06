Продлен срок содержания под стражей обвиняемому в убийстве девятилетней девочки саратовцу

Обвиняемому в убийстве девятилетней девочки в Саратове продлили срок содержания под стражей. Он останется в СИЗО до 9 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Преступление было совершено 9 октября в микрорайоне СХИ. По предварительным данным, девочка направлялась в школу №73 через гаражный массив, однако до учебного учреждения так и не дошла. Ее тело было обнаружено с признаками насильственной смерти. Ребенка почти двое суток искали оперативные службы и добровольцы.

Подозреваемый задержан. Им оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Он дал признательные показания.

Марина Ковалева