Власти Уфы заплатят за строительство моста через Белую до 8 млрд рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на конкурсе 17 января 2020 года отберет генподрядчика первой очереди строительства четырехполосного моста через реку Белую в створе улицы Интернациональной. Начальная цена контракта составляет 8,78 млрд руб., финансировать его планируют за счет бюджетов Башкирии и Уфы, сообщается на сайте госзакупок. Заявки соискателей будут оцениваться по двум критериям — цена контракта (60%) и квалификация (40%).

По условиям контракта, победитель должен будет построить не только мост длиной 1,21 км, но и автодорогу к нему длиной около 5 км. Расчетная скорость движения по новому мосту составит 120 км в час.

Работы нужно завершить до 28 ноября 2025 года. Подрядчик должен разработать рабочую документацию, провести подготовительные и земляные работы, инженерную подготовку территории, свайные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций, фасадные работы, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, обустройство автомобильной дороги, устройство искусственных сооружений и благоустройство территории.

Подрядчик должен дать восьмилетнюю гарантию на мост и земляное полотно, десятилетнюю —на дорожные знаки, шестилетнюю — на водоотводные сооружения, пятилетнюю — на нижний слой покрытия и четырехлетнюю — на верхний слой покрытия и обочины.

Проект моста был изготовлен ОАО «Институт Гипростроймост».

Майя Иванова