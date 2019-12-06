Уроженца Березников приговорили к году колонии по «московскому делу»

Тверской районный суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова к одному году колонии общего режима. Его признали виновным в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ), в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве. Обвинение просило приговорить господина Чирцова к трем с половиной годам колонии.

По версии следствия, на митинге 27 июля 22-летний Чирцов толкнул полицейского Юрия Михайленка в грудь и плечо. Тот на суде заявил, что физической боли от действий обвиняемого не почувствовал. Господин Чирцов внес на счет потерпевшего компенсацию за нанесенный вред в размере 15 тыс. руб., однако тот от денег отказался.

Никита Чирцолв родился в Березниках, в 2015 году поступил в Российский технологический университет, окончил три курса.