Бизнес-ланч по теме: «Реализация экологической политики на лесоперерабатывающих предприятиях»

19 декабря газета «Коммерсантъ-Прикамье» совместно с ООО «Свеза Уральский» проведет бизнес-ланч по теме: «Реализация экологической политики на лесоперерабатывающих предприятиях»

Пермский край занимает первое место в Приволжском федеральном округе по объемам лесных ресурсов. Расчетная лесосека (лес, который может быть предоставлен в пользование) составляет примерно 21 млн куб. м. Для Пермского края характерно многоцелевое использование лесов – под инвестпроекты, в долгосрочную аренду и обеспечение собственных нужд граждан. Под данные цели используется 13,8 млн куб. м леса. Такие объемы использования леса в регионе ставят перед предприятиями глобальные задачи: бережное отношение к лесовосстановлению, переработка вторсырья, экологические аспекты производства. Актуальные вопросы и существующие трудности обеспечения экологичного лесопользования обсудят эксперты и спикеры бизнес-ланча.

В рамках мероприятия обсудим следующие темы:

• Нормативно-правовое регулирование отрасли: требования к предприятиям лесопромышленного комплекса, регламенты работы, права и обязанности.

• Экологическая политика компаний: разработка и реализация.

• Современные технологии для обеспечения бережного лесопользования в Пермском крае: условия для внедрения и особенности использования.

На мероприятии предполагается выступление следующих спикеров:

• заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина;

• представитель факультета агротехнологий и лесного хозяйства ПГАТУ;

• исполнительный директор Ассоциации «Лесопромышленники Прикамья» Дмитрий Дробинин;

• директор филиала «Уральский» ООО «Свеза-лес» Денис Мальцев;

• генеральный директор ООО «Красный Октябрь» Александр Суслопаров;

• руководитель экологического фонда «Обитаемый Урал» Вячеслав Марков.

Модератором бизнес-ланча выступит и.о. заведующего кафедрой лесоводства и ландшафтной архитектуры Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Д.Н. Прянишникова Светлана Бердинских.

В качестве гостей на мероприятие приглашаются представители лесообрабатывающих предприятий, экологических сообществ и органов власти.

По итогам встречи газета «Коммерсантъ-Прикамье» подготовит и опубликует информационные материалы на сайте издания – www.kommersant.ru/regions/59.

Бизнес-ланч состоится 19 декабря с 13 до 15 часов в кафе дилерского центра «Телта-МБ», официального дилера «Мерседес-Бенц», по адресу: ул. Крисанова, 4.

Количество мест ограничено. Просим вас подтвердить свое принципиальное участие до 13.12.2019 по телефону +7-908-254-10-45 (Анастасия Артемьева) или электронной почте: pr@kommersant.perm.ru.

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