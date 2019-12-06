Бывшему вице-губернатору предложили возглавить совет при минпроме Челябинской области

Министр промышленности, природных ресурсов и новых технологий Челябинской области Павел Рыжий предложил бывшему вице-губернатору Сергею Комякову возглавить общественный совет при ведомстве.

«Никаких нет иллюзий в том, что минпром будет экспертом по всему. В связи с этим мы создаем общественный совет. Я просил бы поддержать меня, и прошу возглавить совет Сергея Львовича Комякова. Надеюсь, что нам при министерстве удастся создать такую структуру, которая будет полезна, будет говорить нам о том, чего мы не знаем», — цитирует Павла Рыжего Znak.com.

Сергей Комяков с 2001 года был депутатом гордумы Челябинска. В 2005 году избран ее председателем. В 2009-2010 годах работал на должности замглавы города Михаила Юревича. После того как последний стал губернатором, Сергей Комяков занял пост его заместителя. Он оставался в правительстве с приходом Бориса Дубровского, с 2015-го по 2016 годы работая в должности первого вице-губернатора. В феврале 2016 года возглавил региональную контрольно-счетную палату, но уже в декабре досрочно ушел в отставку «в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе» – 65 лет.