Дело со снюсом

Дума Екатеринбурга может ввести запрет на снюс (разновидность бездымного табака, закладываемого между губой и десной) для школьников. Инициативу решили поддержать после жалоб родителей, врачей и педагогов на плохое самочувствие детей. Депутаты считают, что к работе нужно подключить правоохранительные органы, однако для этого необходимо поддержать создание законодательной базы на федеральном уровне. Сейчас в стране действует запрет на торговлю снюсом, однако в нем есть пробелы, его легализующие.

Инициировала ввести ограничение на продажу снюса депутатская группа «Женская фракция». Дума Екатеринбурга рассмотрит ее предложения на заседании 17 декабря.

«В последнее время в гордуму стали чаще обращаться врачи, педагоги и родители. Они бьют тревогу из-за того, что в магазинах школьникам продают снюс, содержащий никотин сильного воздействия», — сообщила глава «Женской фракции» Елена Дерягина. Она предложила направить обращение в Госдуму в поддержку внесенного законопроекта, запрещающего торговлю насваем, снюсом и другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и его производные.

Напомним, в России действует запрет на оптовую и розничную торговлю насваем и снюсом. В нем содержится формальный пробел, так как снюс называется в нем «табаком сосательным». Поэтому производители, именуя снюс не «сосательным табаком», а «никотинсодержащей смесью» или «чистым никотином», продолжают выпуск легкого наркотика, полагают депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя. В ноябре 2019 года они внесли законопроект, предлагающий запретить «любые сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин и его производные».

Руководитель фонда «Город без наркотиков», депутат Тимофей Жуков сообщил, что чаще всего снюс в школах распространяют старшеклассники. «Известны истории, когда предприниматели подвозили смесь к образовательным учреждениям, их покупали учащиеся старших классов и продавали по несколько штук ученикам 5-6 классов», — рассказал он. По его мнению, в распространении снюса виноваты и «халатные продавцы». «Перед продажей работники дают детям анкеты, в которых надо указать в том числе свой возраст. Однако продавцы не проверяют эту информацию, мотивируя тем, что снюс безвреден», — пояснил господин Жуков.

У школьников, употребляющих никотиновые смеси, фиксируются нарушение аппетита, тошнота и сонливость, отметил глава фонда. Педагоги пожаловались на то, что выявить употребление снюса сложно, так как он не имеет физических проявлений в виде дыма, пара или запаха. «К тому же, из-за отсутствия законодательной базы школьников не могут привлечь к ответственности. Пока мы можем работать только на уровне информирования, бесед и родительских собраний», — сообщила заместитель начальника городского департамента образования Елена Кречетова.

Некоторые участники заседания предложили внести поправки в обращение для Госдумы. «Надо вводить запреты на ввоз смесей в Россию, значит, надо менять Таможенный кодекс»,— полагает председатель общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев. Он также предложил рассмотреть поправки в городской бюджет для антипропаганды снюса.

Спикер гордумы Игорь Володин сообщил, что к вопросу «надо подключать не только Госдуму, но и прокуратуру, полицию, общественную палату». «Необходимо проводить работы по информированию в школах, вузах, техникумах. Особое внимание надо уделить интернет-площадке, так как целевая аудитория проводит “в сети” большинство свободного времени»,— пояснил он.

Дарья Соколова