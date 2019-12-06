В Тюменской области в ДТП погибли три человека

В Тобольском районе Тюменской области в результате ДТП погибли три человека, еще двое госпитализированы. Как сообщили в региональном ГУ МВД, авария произошла в 8 утра на 305 километре дороги Тюмень-Ханты-Мансийск.

«Столкнулись автомобили Hyundai и Lada Priora. По предварительным данным, водитель Lada Priora выполнял маневр обгона, три человека, находившиеся в автомобиле, погибли. Пассажир и водитель Hyundai госпитализированы с травмами», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб, выясняются обстоятельства происшествия. На месте аварии движение по трассе не ограничено, уточнили в полиции.