В Ростовской области на 56% выросло количество подростков, употребляющих соли и спайсы

В последнее время в Ростовской области резко возросло количество несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества — соли и спайсы. Об этом сообщил начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии региона Александр Бужак, его слова приводит управление информационной политики правительства региона.

«По сравнению с 2017 годом число несовершеннолетних потребителей этих психостимуляторов выросло на 56%. Мы призываем родителей, учителей, самих подростков обращать внимание на ребят, чье поведение резко изменилось, рассказывать о вреде любых наркотических препаратов, в какой бы форме они ни находились. И не стесняться обращаться за помощью»,— отметил Александр Бужак.

По итогам десяти месяцев 2019 года на учете в наркологической службе Ростовской области состоят 125 несовершеннолетних, употребляющих наркотики, из них 45 поставлены на учет в текущем году.

Кристина Федичкина