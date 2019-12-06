Управление казначейства в Татарстане арендует автомобили за 8 млн рублей

Аренда автомобилей для нужд управления федерального казначейства в Татарстане в 2020 году обойдется в 7,9 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно документации, победитель тендера должен предоставить для ведомства четыре седана. Год выпуска легковой машины должен быть не ранее 2017-го, мощность двигателя – не мене 135 и не более 150 лошадиных сил. Автомобиль должен быть оборудован системами ABS и EBD, видеорегистратором, аппаратурой системы спутникового мониторинга и навигационной системой. Услуги по аренде автомобилей необходимо предоставлять с момента заключения договора (но не ранее 9 января 2020 года) до 31 декабря 2020 года.

Деньги на эти цели будут выделены из федерального бюджета.

"Ъ-Казань"