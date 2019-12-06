В Ростовской области Фонд развития ветроэнергетики построит четвертый ветропарк

Фонд развития ветроэнергетики, созданный на паритетной основе ПАО «Фортум» и группой «РОСНАНО», построит в Ростовской области еще одну ветроэлектростанцию. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Мощность станции составит 50 МВт. Объем инвестиций в проект в сообщении не указывается. Планируется, что ветропарк начнет поставки на оптовый рынок электроэнергии и мощности в четвертом квартале 2020 года.

Сейчас Фонд развития ветроэнергетики ведет в Ростовской области строительство трех ВЭС с совокупной установленной мощностью 300 МВт. Эти три ветропарка начнут работу в первом полугодии 2020 года.

Кристина Федичкина