Петербургские парламентарии предложили обязать чиновников отвечать на сообщения в соцсетях

Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга предложил законопроект, который предлагает приравнять обращения на официальных страницах ведомств в соцсетях к официальным обращениям граждан.

Как сообщает «Фонатнка.ру», инициатива касается страниц комитетов Смольного и раойнных администраций в социальных сетях. При этом законопроект не затрагивает обращения, размещенные на личных страницах чиновников.

По словам главы комитета по законодательству Дениса Четырбока, если законопроект будет принят, то необходимо будет разработать порядок его исполнения.