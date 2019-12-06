Экс-главу ЛВЗ «Оша» вновь обвинили в уклонении от уплаты налогов На этот раз сумма составила более 1,1 млрд рублей

Бывший генеральный директор крупного омского ликеро-водочного завода «Оша» Андрей Аверченко предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,1 млрд руб. Об этом сообщила прокуратура Омской области, утвердившая обвинительное заключение по уголовному делу.

Слушания пройдут в Куйбышевском райсуде Омска. Следствие считает, что в 2014-2015 годах Андрей Аверченко разработал схему по сокрытию выручки от производства около 53 млн л алкоголя. Кроме того, как указано в деле, бывший топ-менеджер «Оши» вносил ложные сведения в бухгалтерские документы и в декларации по уплате налога на добавленную стоимость. Это якобы позволило ликеро-водочному заводу уклониться от уплаты налогов на сумму более 1,1 млрд руб. Фигурант дела не признал свою вину, на его имущество наложен арест.

Это уголовное дело об уклонении от уплаты налогов стало уже вторым для Андрея Аверченко. В ноябре 2018 года суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. Топ-менеджера обвиняли в том, что он скрыл выручку предприятия от продажи в 2013 году около 1,7 млн дал пива. Силовики подсчитали, что бюджет недополучил свыше 300 млн руб. налогов. Сам экс-директор на суде утверждал, что ФМС начислила налог необоснованно.

Подробности первого уголовного дела — в материале “Ъ-Сибирь” «Вот это дал»

Илья Галагуз