Управление делами воронежского облправительства возглавил Павел Толстых

Воронежский губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении руководителем управления делами областного правительства Павла Толстых. Об этом сообщили в правительстве региона.

Господин Толстых уже возглавлял управление в 2017 году. Затем перед уходом с поста губернатора Алексея Гордеева он был понижен обратно до заместителя руководителя, а руководителем стал Александр Кучеренко. Впрочем, через полгода работы господин Кучеренко перешел на должность замруководителя управления жилищных отношений администрации Воронежа.

Павел Толстых родился в 1962 году. Ранее работал на Воронежском механическом заводе и в мэрии Воронежа.

Владимир Зоркий