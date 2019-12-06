Челябинская фабрика пустила на полуфабрикаты 13 тонн испорченного мяса

Мониторинговая группа управления Россельхознадзора по Челябинской области установила, что ООО «Уральская фабрика мяса» (Челябинск) в течение ноября десять раз изменяло сроки годности мясного сырья и пустило на производство полуфабрикатов 13,5 т испорченной продукции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что ООО «Уральская фабрика мяса» 1 декабря переработало баранину, срок годности которой истек еще 17 ноября, а 28 ноября сделало полуфабрикаты из баранины, срок годности которой истекал в этот же день. Россельхознадзор приостановил регистрацию уполномоченного лица и аттестованного врача предприятия.

У «Уральской фабрики мяса» есть магазины в Челябинске, Копейске и Миассе. Компания помимо охлажденного мяса говядины, свинины, баранины, птицы, предлагает полуфабрикаты.