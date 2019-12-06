На выходных в Новосибирске ожидается снег

Синоптики прогнозируют, что на ближайших выходных в Новосибирске выпадут умеренные осадки в виде снега. По данным Западно-Сибирского УГМС, в субботу дневная температура воздуха может колебаться от нуля до минус 5°C, в воскресенье — от плюс 2°C до минус 3°C. Ночные температуры будут минусовые.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, местами возможны метели и гололедные явления, на дорогах — гололедица и снежные заносы.

В МЧС предупреждают, что непогода может «осложнить ситуацию на дорогах и водоемах, вызвать обрыв проводов, падение деревьев, схода наледи и снега с крыш». Автомобилистам и пешеходам следует быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

«Гражданам необходимо быть бдительными и следить за изменениями погоды. От дальних поездок и за пределы населенных пунктов рекомендовано отказаться на время непогоды»,— говорится в предупреждении ведомства.

Илья Николаев