От железнодорожного вокзала до аэропорта Челябинска планируют пустить аэроэкспресс

Заместитель председателя правительства России Максим Акимов поручил создать в Челябинской области рабочую группу по решению вопроса о запуске аэроэкспресса между железнодорожным вокзалом областной столицы и аэропортом. Об этом решении он сообщил на встрече с главой региона Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба губернатора.

К проработке вопроса о запуске аэроэкспресса в Челябинске подключат ОАО «РЖД». Планируется, что благодаря пригородному железнодорожному сообщению удастся привлечь пассажиров из других городов и повысить загруженность нового терминала воздушных линий. Также в перспективе рассматривается возможность запуска скоростных поездов «Ласточка» до Магнитогорска, Златоуста, Миасса и Кургана, что позволит организовать мультимодальный маршрут.