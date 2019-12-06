В Ростове вручили бизнес-премию «Твердые знаки»

«Коммерсантъ-Юг России» 5 декабря провел церемонию вручения премии, которой отметил вклад бизнесменов Ростовской области в развитие региональной экономики и предпринимательства в 2018-2019 годах.

«Твердые знаки» ежегодно вручается ИД «Коммерсантъ» в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Самаре, Новосибирске, Перми и других городах России. В Ростове награждение проходило впервые.

В рамках бизнес-премии более 60 собственников и топ-менеджеров средних и крупных предприятий из Ростова и Ростовской области были представлены в девяти номинациях. Победителей выбирало независимое жюри.

В номинации «Сделка года» победила «Группа Агроком», заключившая в 2018 с японской JTI сделку по продаже фабрики «Донской табак» за 90 млрд руб. Сделка стала крупнейшей в истории Ростовской области.

В номинации «Слово с твердым знаком» премию получило СЗАО «СКВО», вложившее в модернизацию производства около 1,5 млрд руб. За четыре года парк сельхозтехники увеличен на 121 единицу, модернизированы производственные мощности.

Премия «За перспективу» присуждена компании Enel, начавшей строительство первой региональной ветроэлектростанции мощностью 90 МВт. Ежегодная выработка составит около 300 ГВт*ч. Объем инвестиций оценивается в 9,5 млрд руб. (€132 млн).

В номинации «Дело техники» победил «Ростсельмаш». Премии он удостоен за повышение уровня роботизации и внедрение системы «Цифровой завод». На цифровизацию предприятия направлено около 1 млрд руб.

Премию в номинации «Настрой на лучшее» получила ГК «Горизонт», которая ввела новую очередь ТРК с 13-зальным мультиплексом. Общий объем введенных площадей — 30 тыс. кВ. м. Инвестиции в проект - 1,4 млрд руб.

За «Чистый бизнес» награды удостоена компания MARS. Это предприятие с нулевым вывозом отходов на полигон. Ресурсы используются вторично, либо отдаются на переработку.

В номинации «Сделано на Дону» победила компания Elis — производитель одежды для женщин, а с осени 2019 года — и для мужчин. Развивает сети магазинов Elis и Lalis. География продаж охватывает 107 населенных пунктов в России и странах СНГ: Республике Беларусь, Армении и Казахстане.

Премию в «Не хлебом единым» получила «Азовская кондитерская фабрика» — производитель мороженного, выпускающий его, в том числе, под ТМ «Большой Папа». Наращивает экспорт продукции в Китай.

В номинации «Бизнес городу» жюри выбрало победителем Парк «Лога» — Ландшафтный парк в окрестностях Каменск-Шахтинского создан в 2012 году. Проект финансирует местный предприниматель и меценат Сергей Кушнаренко. Территория парка оформлена в духе народных сказок и былин. Парк занимает площадь 22 га. В нем есть сад камней, водопад, зона для пикников, птичий двор и зоосад.

Кроме того, редакция «Коммерсантъ-Юг России» вручила специальную премию «Человек года». Ее получил глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

Дарья Голякова