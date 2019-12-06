Приставы освободили от ареста 12 самолетов компании «ЧелАвиа»

Судебные приставы взыскали с ООО «Авиационная компания “ЧелАвиа”» задолженность в размере 5,8 млн руб. Имущество предприятия в виде 12 самолетов, двух автомобилей ГАЗ, автогрейдера и трактора освобождено от ареста, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.

В рамках исполнительного производства были заблокированы счета авиационной компании, вынесены постановления о запрете регистрационных действий с авиа- и автотранспортом. Получив отчет оценщика, в соответствии с которым стоимость арестованного имущества составила более 52,5 млн руб., приставы отправили документ должнику, предупредив, что есть десять дней для обжалования после чего транспорт выставят на торги. Однако на один из заблокированных счетов «ЧелАвиа» были перечислены деньги, которых хватило на погашение долга, возмещение расходов по оценке имущества и исполнительский сбор. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, имущество предприятия освобождено из-под арестов. Взысканные средства направлены на погашение зарплаты работникам обанкротившегося предприятия-взыскателя, которое находится под конкурсным управлением.