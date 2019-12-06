«Иллюзия бриллианта»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о закрепке, которая создает иллюзию крупного камня.

Бывает, смотрите издалека на даму, а она просто принцесса, причем самая что ни на есть настоящая, если судить по украшением. В ушах пятикратные бриллианты, наши колье из каратников или теннисный браслет на запястье из камней не меньше карата. Потом приглядываешься к этим украшением внимательнее, смотришь на них с близкого или даже очень близкого расстояния и видишь, что это не один бриллиант, а несколько камней, собранных вместе, чтобы создать иллюзию крупного камня. Такая закрепка называется illusion setting. И это название не одного вида закрепки, а всего класса, в котором есть и закрепки с зеркалами, и с паве вокруг центрального камня. Те, что про быть и казаться — про wanna be.

Цена украшения с бриллиантовыми пятикаратниками в такой закрепке-иллюзии, конечно, будет значительно ниже стоимости украшения с настоящими пятикратными бриллиантами с хорошими характеристиками. Но не надо думать, что такие украшения слишком уж дешевые. Дешевые — это магазин бижутерии с колье и серьгами со стразами. Для illusion setting хорошего качества требуются калиброванные, тщательно подобранные бриллианты, а сама закрепка нескольких камней с целью создания иллюзии одного круглого бриллианта — процесс примерно в пять раз более трудоемкий, чем просто закрепка этого самого круглого бриллианта.

Illusion setting может очень интересно смотреться в украшении, даже стать эффектным дизайн-ходом. Но мой вам совет: никогда не покупайте кольца для помолвки с такой закрепкой. В этом украшении все должно быть по правде, никаких иллюзий.