«Читать коктейльную карту надо от экспозиции к развязке»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, чем интересно заведение и какие блюда и напитки там предлагают.

В продолжение темы новых концептуальных баров есть еще одно громкое открытие — бар Shortlist. Books & Spirits. Как следует из названия, в основе концепта нового заведения оказались алкоголь и книги — модные издания нон-фикшн в небольшой комнате с книжными полками и длинным столом, коктейли в просторном зале, эффектно декорированном в стиле 60-х годов ХХ века. Причем и то, и другое не только продается в баре, но и сама коктейльная карта Shortlist оформлена в виде записной книжки писателя, где каждый микс сопровождают наброски и заметки к недосочиненным романам.

Читать коктейльную карту, как и книгу, надо от экспозиции к развязке, поскольку все коктейли в ней располагаются в определенном логическом порядке: по мере продвижения по карте возрастает насыщенность вкуса и сложность сочетаний. За бар в новом заведении отвечает Константин Плесовских из знаменитого спикизи бара «Чайная» на Белорусской. А за кухню — молодой шеф Максим Летуновской, раньше работавший в «Юности» и Delicatessen. Одной из лучших его находок для Shortlist стала баранина конфи с обожженной тыквой и йогуртом. Что касается самих коктейлей, то обязательно обратите внимание на Dansu Dansu Dansu из японского виски, мисо-пасты, шисо, сахара и битера и на Urozhay из джина, томатов черри, базилика, оливок, сельдерея и розмарина — это чистая миксогастрономия.