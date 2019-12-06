«Сочетание городской инфраструктуры с загородными привилегиями»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, пользуются ли спросом земельные участки в Москве.

Обладать собственным домом в Москве — роскошь, доступная немногим. Виллы, городские резиденции, особняки. В городе таких предложений совсем не много, а цены на них высоки. Но спрос на них все равно есть. Всегда. И теперь даже в центре реализуются новые проекты такого формата. Продажи, кстати, идут достаточно активно. Здесь предлагается особый образ жизни: сочетание городской инфраструктуры и транспортной доступности с загородными привилегиями, в том числе собственный участок земли.

Сегодня в Москве на первичном и вторичном рынках в пределах МКАД выставлены на продажу около 110 домов. Наибольший объем представлен в поселках, расположенных на северо-западе. Но встречаются лоты и в центре, и даже на северо-востоке. Средняя площадь частного дома в черте города составляет около 450 кв м. То есть в среднем покупка такой недвижимости обойдется в сумму около 250 млн руб. При этом треть из реализуемых объектов намного просторнее и имеет площадь более 500 квадратов. И лишь в 8% продаваемых домов общая площадь объектов не превышает показатель в 200 кв м. И приобрести их можно, располагая бюджетом в пределах 50 млн руб.

Один из ключевых моментов, на которые важно обратить внимание при покупке такой недвижимости, — это правоустанавливающие документы. Земельный участок, на котором расположен продаваемый дом, может находиться в долгосрочной аренде, как правило, сроком на 49 лет или это участок с категорией «земли населенных пунктов» с разрешенным использованием под размещение одноквартирных жилых домов и нежилых помещений, а также земельных участков, находящиеся в составе дачных объединений.