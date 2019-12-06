Умников оценили по заслугам

В Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» наградили победителей финального этапа регионального конкурса инновационных проектов «УМНИК». Реализация инновационной деятельности будет способствовать развитию в регионе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Генераторы идей

Согласно условиям конкурса, на суд компетентного жюри были выставлены инновационные проекты, которые подготовили участники в возрасте от 18 до 30 лет. Это могли быть студенты, аспиранты или молодые исследователи, отобранные на аккредитованных мероприятиях программы. В решающую стадию конкурса приняли 70 проектов по шести направлениям: цифровые технологии; медицина и здоровьесберегающие технологии; новые материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии; ресурсосберегающая энергетика. Жюри выбрало 18 проектов, которые будут рекомендованы к дальнейшему утверждению. Победители конкурса получат грант в размере 500 тыс. руб. на реализацию своих идей.

Юлия Солина представляющая Самарский технический университет, подготовила проект по разработке адаптивного питания на основе растительного и кисломолочного сырья. Им уже заинтересовались в компании «Азбука вкуса», а также в различных санаториях области. «Суть разработки проста: кисломолочный продукт подвергается лиофильной сушке при температуре -70°C в течении трех суток. Такую же обработку проходит овощное сырье. Так увеличивается срок хранения продуктов с сохранением витаминов и минералов. После получения необходимой сертификации начнется производство первой партии. Сегодня очень важен вопрос повышения качества питания, даже путем элементарного перекуса», — заявила конкурсантка.

Директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко отметил, что все представленные проекты могут быть осуществлены на базе бизнес-инкубатора в структуре технопарка.

Позитивные итоги

По словам Александра Сергиенко, технопарк «Жигулевская долина» представляет собой уникальную экосистему, генерирующую институты поддержки проектов. «В 2019 году планируется выход на точку окупаемости инвестиций, вложенных в создание технопарка. Объем продукции, произведенной резидентами, близок к 6 млрд руб. При этом сумма уплаченных налогов составляет 3,8 млрд руб. На территории технопарка создано более 2200 рабочих мест. Сервисная модель для резидентов выйдет на принципиально новый уровень. Она связана с развитием услуг высочайшего качества», — отметил господин Сергиенко.

«Жигулевская долина» является вторым по размеру технопарком страны после «Сколково». Общая площадь всех объектов составляет 67 тыс. кв. м. Сам технопарк располагается на площади 29 га, находящейся в пределах городского округа Тольятти. Главная цель создания технопарка — поддержка и продвижение инновационных и высокотехнологичных проектов, предлагающих разработку и коммерциализацию уникальных продуктов и технологий по пяти ключевым направлениям модернизации российской экономики. В 2019 году «Жигулевская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны и признана лучшей по показателю «Наличие благоприятных условий для резидента».

«Технопарк «Жигулевская долина» является оператором инноваций Самарской области. В Тольятти сосредоточены высокотехнологичные производства с широким спектром деятельности. Упорная работа по привлечению инвестиций приносит свои плоды. Территория опережающего развития «Тольятти» лидирует в стране по числу резидентов. Это десятки миллиардов рублей, вложенных инвесторами, а также тысячи новых рабочих мест. Самарская область является комфортным регионом для ведения бизнеса, мы можем подготовить площадку каждому инвестору для эффективного вложения средств — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.