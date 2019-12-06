В Нижегородской области сократилась выдача ипотечных кредитов

За девять месяцев 2019 года в Нижегородской области было выдано 18,1 тыс. ипотечных кредитов на сумму 33,9 млрд руб., сообщает Волго-Вятское управление Банка России (ВВГУ ЦБ РФ). Данных за аналогичный период прошлого года регулятор не приводит. Однако, для сравнения, за восемь месяцев 2018 года в регионе было выдано больше займов и в количественном, и в денежном выражении: 20,2 тыс. ипотечных кредитов на 35,1 млрд руб.

Общий размер обязательств нижегородцев по ипотечным кредитам по данным на 1 октября этого года составил 132,3 млрд руб., что на 12,8% больше по сравнению с тем же отчетным периодом предыдущего года. Уровень просроченной задолженности снизился на 0,06% до 0,82%.

Анастасия Еремина