В Челябинске уволился директор Центрального стадиона

Директор стадиона «Центральный» Александр Алексеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он освободит должность с 9 декабря. Кто займет место руководителя стадиона, пока неизвестно, сообщил начальник управления информационной политики Владимир Сафонов.

Во время руководства Александра Алексеева провалилась реконструкция футбольного поля. В 2019 году на стадионе должны были постелить новое покрытие, установить системы подогрева и дренажа. Работы по контракту оценивались в 50 млн руб., 40 млн руб. из этой суммы выделялись из федерального бюджета. Из-за того, что подрядчик поставил некачественное покрытие, работы были перенесены на 2020 год. Новый газон из Бельгии придет только в середине декабря, его будут стелить весной.