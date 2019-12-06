Coca-Cola за восемь лет вложила в экономику Петербурга более $94 млн

Компания Coca-Cola опубликовала данные о вкладе экономику России, в том числе и Петербурга. За период с 2008 по 2018 год городской бюджет пополнили $ 94,8 млн средств. Эта сумма составляет 0,05 % от всех инвестиций в городскую казну за восемь лет, сообщают «Невские новости».

Добавим, что завод Coca-Cola HBC Россия производит в Петербурге напитки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, BonAqua, BonAqua Still, Schweppes, «Добрый» и «Моя семья». Предприятие работает с 1995 года.