В Октябрьском районе Самары произошло повреждение теплосети

В пятницу, 6 декабря, в Самаре на ул. Печерской произошло технологическое нарушение на участке теплосети диаметром 500 мм. Об этом сообщает пресс-служба «Предприятия тепловых сетей».

Повреждение затронуло более 100 домов в Октябрьском районе Самары. Участок теплосети был проложен в 1988 году. В настоящее время идет подготовка к проведению земляных работ. Совместно с жилищными организациями организуется подача отопления по резервной схеме. Работы планируется завершить до конца дня.

Андрей Сазонов